Ладейщиков Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщиков Семён Иванович

Место рождения

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Военная служба
03.01.1916 ст.
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 132-й пехотный Бендерский полк Место рождения. Губерния Пермская губ. Место рождения. Уезд Кунгурский уезд Место рождения. Волость Кишертская вол. Причина... Показать все
Смерть
Неизвестно
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