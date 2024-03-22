Ладейщиков Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Военная служба
03.01.1916 ст.
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 132-й пехотный Бендерский полк Место рождения. Губерния Пермская губ. Место рождения. Уезд Кунгурский уезд Место рождения. Волость Кишертская вол. Причина... Показать все
Смерть
Неизвестно