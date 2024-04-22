Трофим Кирилов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Кирилов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1710 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кирила Алексеев (Ич)

Мать: Прасковья Лукьянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ирина Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Варлам Трофимов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Исай Трофимов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Дарья Трофимова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тереньтьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1818
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