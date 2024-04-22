Трофим Кирилов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ирина Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Варлам Трофимов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Исай Трофимов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Дарья Трофимова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Тереньтьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Тереньтьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1818