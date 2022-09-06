Черняхова лариса дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняхова лариса дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ач
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняхов александ энгельсович

Рождение ребёнка
07.05.1978

Дочь: Дружининская наталья александровна

Отец ребёнка: Черняхов александ энгельсович

Рождение ребёнка
07.02.1985

Сын: Черняхов андрей александрович

Отец ребёнка: Черняхов александ энгельсович

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