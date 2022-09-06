Черняхова лариса дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1978
Дочь: Дружининская наталья александровна
Отец ребёнка: Черняхов александ энгельсович
Рождение ребёнка
07.02.1985
Сын: Черняхов андрей александрович
Отец ребёнка: Черняхов александ энгельсович