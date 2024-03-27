Аллямов Амир
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1924
Дата смерти19.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Садеков Аллямша
Мать: Зиядя
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
19.08.1944
Похороны
Неизвестно
Литовская ССР, Шяуляйский уезд, Груджайская вол., с. Пурвиня, западнее, 400 м
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54283050/