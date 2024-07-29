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Оссип Альфред Гансович

Место рождения

м. Порт-Кунда, Везенбергский уезд, Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

01.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Оссип Ганс Гансович

Мать: Оссип (Санберг) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллерман (Allermann) София (Sofie-Alvine) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник газеты
Смерть
01.11.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: расстрелян

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