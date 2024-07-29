Оссип Альфред Гансович
Место рождениям. Порт-Кунда, Везенбергский уезд, Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Дата рождения1906
Дата смерти01.11.1938
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник газеты
Смерть
01.11.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: расстрелян