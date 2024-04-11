Макарова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.1971

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1972

Сын: Макаров Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
24.08.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Шахты, город Шахты, Ростовская область

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