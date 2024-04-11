Макарова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1971
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1972
Сын: Макаров Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
24.08.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Шахты, город Шахты, Ростовская область