Замараева Настасья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Замараева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Замараев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Замараева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич
Смерть
Неизвестно