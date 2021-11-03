Замараева Настасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Настасья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Замараева Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Замараев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Замараева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Замараев Михаил Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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