Джазовская Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1924
Дата смерти05.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джазовский Юрий Борисович
Рождение ребёнка
08.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джазовский Юрий Борисович
Смерть
05.09.2004