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Джазовская Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1924

Дата смерти

05.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джазовский Юрий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джазовский Юрий Борисович

Рождение ребёнка
08.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джазовский Юрий Борисович

Смерть
05.09.2004

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