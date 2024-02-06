Крылов Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1883
Отец: Крылов Стефан Иванович
Мать: Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.02.1907
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.12.1909
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1912
Сын: Крылов Александр Иванович
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.12.1916
Дочь: Крылова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно