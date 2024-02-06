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Крылов Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1883

Отец: Крылов Стефан Иванович

Мать: Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Крылов Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.12.1909

Сын: Крылов Павел Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Крылов Александр Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
20.12.1916

Дочь: Крылова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Евфилий Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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