Косоварова (Кыркина) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кыркин Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Сын: Косоваров Николай Иванович
Отец ребёнка: Косоваров Иван Семёнович
с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косоваров Александр Иванович
Отец ребёнка: Косоваров Иван Семёнович
с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Смерть
Неизвестно