Косоварова (Кыркина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоварова (Кыркина) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кыркин Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Сын: Косоваров Николай Иванович

Отец ребёнка: Косоваров Иван Семёнович

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косоваров Александр Иванович

Отец ребёнка: Косоваров Иван Семёнович

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Смерть
Неизвестно
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