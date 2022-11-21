Гром (Довбанчук) Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром (Довбанчук) Мавра Петровна

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

25.04.1883

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1883

Отец: Довбанчук Пётр Фёдорович

Мать: Ксения Ивановна

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Рождение ребёнка
26.11.1903

Сын: Гром Яков Михайлович

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2523, файл 207 (стр. 198), запись 81 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-84B6
Рождение ребёнка
01.12.1905

Дочь: (Гром) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-HTGJ
Рождение ребёнка
02.09.1907

Дочь: (Гром) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2616, файл 836 (стр. 104), запись 67 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-S8RG
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: (Гром) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2657, файл 66 (стр. 6), запись 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-VY7N
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Бондарь (Гром) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 178 (стр. 84), запись 41 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5KL 2 окр. Уманского уезда
Рождение ребёнка
24.09.1915

Дочь: (Гром) Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 234 (стр. 139), запись 42 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-2NL5
Смерть
1972

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