Гром (Довбанчук) Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1883
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1883
Отец: Довбанчук Пётр Фёдорович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
26.11.1903
Сын: Гром Яков Михайлович
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Ф. 931, О. 1, Д. 2523, файл 207 (стр. 198), запись 81 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-84B6
Рождение ребёнка
01.12.1905
Дочь: (Гром) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-HTGJ
Рождение ребёнка
02.09.1907
Дочь: (Гром) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Ф. 931, О. 1, Д. 2616, файл 836 (стр. 104), запись 67 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-S8RG
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: (Гром) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Ф. 931, О. 1, Д. 2657, файл 66 (стр. 6), запись 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-VY7N
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Бондарь (Гром) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 178 (стр. 84), запись 41 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5KL 2 окр. Уманского уезда
Рождение ребёнка
24.09.1915
Дочь: (Гром) Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Гром Михаил Онуфриевич
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 234 (стр. 139), запись 42 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-2NL5
Смерть
1972