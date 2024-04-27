Хорев Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХорев Владимир

Хорев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Хорева (Гуменная) Зоя Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Хорева (Гуменная) Зоя Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорева (Гуменная) Зоя Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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