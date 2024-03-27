Конова (Прусакова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1915
Дата смерти04.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Отец: Прусаков Дмитрий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Конов Георгий
Отец ребёнка: Конов Афанасий
Рождение ребёнка
1943
Сын: Дедов Иван
Отец ребёнка: Дедов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Конов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Сергей
Смерть
04.11.1987