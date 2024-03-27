Конова (Прусакова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова (Прусакова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

04.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Прусаков Дмитрий

Мать: Прусакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Конов Георгий

Отец ребёнка: Конов Афанасий

Рождение ребёнка
1943

Сын: Дедов Иван

Отец ребёнка: Дедов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Конов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Сергей

Смерть
04.11.1987
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