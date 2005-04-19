Иванова (Самигуллина) Эльвира Мухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Самигуллина) Эльвира Мухаметовна

Место рождения

Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай

Дата рождения

14.07.1953

Дата смерти

19.04.2005

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1949 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1953

Отец: Самигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич

Мать: Самигуллина Мадина (Мария) Миннигареевна (Михайловна)

Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коблов Юрий Григорьевич

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, г. Бишкек
Смерть
19.04.2005
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

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