Иванова (Самигуллина) Эльвира Мухаметовна
Место рожденияКыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Дата рождения14.07.1953
Дата смерти19.04.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1953
Отец: Самигуллин Мухамет (Михаил) Шагиевич
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Майли-Сай
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, г. Бишкек
Смерть
19.04.2005