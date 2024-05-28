Ефремова (Ананьина) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Ананьина) Надежда Семеновна

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ананьин Семен Федорович

Мать: Ананьина Феодосия? Ивановна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Степан/Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефремов Дионисий Степанович/Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Степан/Семен Никифорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ефремов Семен Степанович/Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Степан/Семен Никифорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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