Ефремова (Ананьина) Надежда Семеновна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ефремов Дионисий Степанович/Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Степан/Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ефремов Семен Степанович/Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Степан/Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно