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Афанаскина Анна Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1873

Сын: Афанаскин Герасим Павлов

Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: (Афанаскина) Христина Павлова

Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 о278 д7
Рождение ребёнка
18.02.1877

Сын: Афанаскин Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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