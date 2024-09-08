Афанаскина Анна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1873
Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: (Афанаскина) Христина Павлова
Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов
ГАРО ф 627 о278 д7
Рождение ребёнка
18.02.1877
Отец ребёнка: Афанаскин Павел Севастьянов
Смерть
Неизвестно