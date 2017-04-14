Смолокурова (Галышева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолокурова (Галышева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1931

Дата смерти

14.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931

Отец: Галышев Илья

Мать: Галышева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолокуров Валериан

Рождение ребёнка
13.01.1958

Дочь: Корельская (Колтакова) Валентина

Отец ребёнка: Колтаков Семён

Смерть
14.04.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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