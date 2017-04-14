Смолокурова (Галышева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1931
Дата смерти14.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931
Отец: Галышев Илья
Мать: Галышева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смолокуров Валериан
Рождение ребёнка
13.01.1958
Дочь: Корельская (Колтакова) Валентина
Отец ребёнка: Колтаков Семён
Смерть
14.04.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно