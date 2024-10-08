Шевцов Виктор Степанович 11.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцов Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1949

Отец: Шевцов Степан Андреевич

Мать: Шевцова Нина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцов Елена Олеговна

Бракосочетание
06.12.1975

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1976

Сын: Шевцов Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1983

Сын: Шевцов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Шевцов Елена Олеговна

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