Шевцов Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1949
Отец: Шевцов Степан Андреевич
Мать: Шевцова Нина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцов Елена Олеговна
Бракосочетание
06.12.1975
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1976
Сын: Шевцов Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1983
Мать ребёнка: Шевцов Елена Олеговна