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Седымова Орина Петровна

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Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пётр

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Седымов Куприян Сидорович

Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1931

Сын: Седымов Федосей Сидорович

Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович

Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Колесова Клавдия Сидоровна

Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
21.09.1975

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