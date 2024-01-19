Седымова Орина Петровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти21.09.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седымов Куприян Сидорович
Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1931
Сын: Седымов Федосей Сидорович
Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Колесова Клавдия Сидоровна
Отец ребёнка: Седымов Сидор Самойлович
Смерть
21.09.1975