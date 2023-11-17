Петрякова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрякова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Петряков Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.2004
Сын: Петряков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Петряков Сергей Михайлович