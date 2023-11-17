Петрякова Ольга Николаевна 03.11.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрякова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрякова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Петряков Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
31.01.2004

Сын: Петряков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Петряков Сергей Михайлович

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