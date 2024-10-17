Смирнов Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Смирнова) Наталия Иванова

Работа или профессия
1890
Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Псаломщик Ильинской церва села Черкизово Московского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1890

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: (Смирнова) Наталия Иванова

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Работа или профессия
1911
Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Дьякон Ильинсой церкви села Черкизово Москвского уезда
Смерть
Неизвестно

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