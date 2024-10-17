Смирнов Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1890
Псаломщик Ильинской церва села Черкизово Московского уезда
Рождение ребёнка
25.08.1890
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: (Смирнова) Наталия Иванова
Работа или профессия
1911
Дьякон Ильинсой церкви села Черкизово Москвского уезда
Смерть
Неизвестно