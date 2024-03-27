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Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Мать: Зайнагабдинова Шамсибану Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Миниса Шокуровна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Галия Шокуровна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Минъямал

Смерть
1970
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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