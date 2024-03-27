Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Миниса Шокуровна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Галия Шокуровна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Минъямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова Минъямал
Смерть
1970
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно