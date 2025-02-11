Пугачев Иван Евсеев
мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.09.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПугачев Евсей Трифонов1850 г.р.
МатьПугачева Ефимия ХаритоноваДо 1853 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Пугачев Евсей Трифонов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.09.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область