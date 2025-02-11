Пугачев Иван Евсеев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Пугачев Иван Евсеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.09.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Пугачев Евсей Трифонов1850 г.р.
Мать
Пугачева Ефимия ХаритоноваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Пугачев Евсей Трифонов

Мать: Пугачева Ефимия Харитонова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.09.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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