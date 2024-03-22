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Антошкина Мария Ильинична

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Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 22.01.1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения дана по паспорту, сама всегда говорила, что в паспорте дата рождения записана не верно, по с.-х. переписи 1917 г. дата рождения 1897 г.
Бракосочетание
Около 1917

Муж: Антошкин Дмитрий Семенович

Место жительства
Около 1917
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Антошкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 20.08.1929

Дочь: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Антошкин Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 15.04.1933
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Антошкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Около 1950
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
1987
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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