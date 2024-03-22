Антошкина Мария Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.01.1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 22.01.1901
Дата рождения дана по паспорту, сама всегда говорила, что в паспорте дата рождения записана не верно, по с.-х. переписи 1917 г. дата рождения 1897 г.
Бракосочетание
Около 1917
Место жительства
Около 1917
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Антошкин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 20.08.1929
Дочь: Дзяоминту Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович
Место жительства
С 15.04.1933
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Антошкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Семенович
Место жительства
Около 1950
Смерть
1987