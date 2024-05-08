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Раевский Владимир Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1795

Дата смерти

20.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1795

Отец: Раевский Феодосий Михайлович

Мать: Раевская (Фенина) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Раевская (Бернотович Или Богоявленская) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Раевская (Ефимова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Раевский Юлий Владимирович

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Раевский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Раевский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Раевский Валерьян или Валериан Владимирович

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Раевский Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна

Смерть
20.07.1872

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