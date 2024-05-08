Раевский Владимир Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1795
Дата смерти20.07.1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Раевская (Ефимова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Раевский Юлий Владимирович
Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Раевский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Раевский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1848
Сын: Раевский Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Раевская (Середкина) Евдокия Моисеевна
Смерть
20.07.1872