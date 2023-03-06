Головин Мирон Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Головина) Устинья Мироновна
Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Головина) Феодосия Мироновна
Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Головина) Евгения Мироновна
Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно