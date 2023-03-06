Головин Мирон Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Мирон Захарович

Головин Мирон Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Головин Захар Карпович

Мать: Головина Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Головина) Устинья Мироновна

Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Головина) Феодосия Мироновна

Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Головина) Евгения Мироновна

Мать ребёнка: Головина Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.