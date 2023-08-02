Полоцкая (Чернова) Сара Злата Ицковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоцкая (Чернова) Сара Злата Ицковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.11.1920

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полоцкий Абрам Беркович

Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Полоцкий Ицхак

Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Полоцкий Иона

Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович

Рождение ребёнка
11.02.1916

Дочь: Липинская (Полоцкая) Бронислава Абрамовна

Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович

Смерть
?.11.1920
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область

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