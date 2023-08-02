Полоцкая (Чернова) Сара Злата Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.11.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1913
Сын: Полоцкий Ицхак
Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Полоцкий Иона
Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович
Рождение ребёнка
11.02.1916
Дочь: Липинская (Полоцкая) Бронислава Абрамовна
Отец ребёнка: Полоцкий Абрам Беркович
Смерть
?.11.1920
Похороны
Неизвестно