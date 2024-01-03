Копничева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Копничев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Копничева Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
После 1825
Сын: Копничев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Копничев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно