Копничева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копничева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Копничев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Копничева Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1825

Сын: Копничев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Копничев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Копнин Григорий Иванович

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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