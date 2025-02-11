Zacharias (Klassen) Anna J 18.12.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Zacharias (Klassen) Anna J

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.12.1856, Петровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 31.01.1920, Новослободка

Отец
Klassen Johan J E12.10.1819 г.р.
Мать
Klassen (Klassen) Katharina25.10.1829 г.р.
Супруги
Zacharias Nicholas D05.12.1857 г.р.
Дети
Klippenstein (Zacharias) Katharina?.02.1881 г.р.
Zacharias Johann24.07.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1856

Отец: Klassen Johan J E

Мать: Klassen (Klassen) Katharina

Петровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
24.05.1876

Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Zacharias Nicholas D

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
?.02.1881

Дочь: Klippenstein (Zacharias) Katharina

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Zacharias Johann

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Рождение ребёнка
19.03.1885

Сын: Zacharias David

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
16.09.1891

Дочь: (Zacharias) Anna

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Zacharias Franz

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Zacharias Jacob

Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
31.01.1920

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