Zacharias (Klassen) Anna J
женский, родилась 18.12.1856, Петровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 31.01.1920, Новослободка
ОтецKlassen Johan J E12.10.1819 г.р.
МатьKlassen (Klassen) Katharina25.10.1829 г.р.
Супруги
Zacharias Nicholas D05.12.1857 г.р.
Дети
Klippenstein (Zacharias) Katharina?.02.1881 г.р.
Zacharias Johann24.07.1882 г.р.Показать еще 4
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Рождение
18.12.1856
Отец: Klassen Johan J E
Петровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
24.05.1876
Бракосочетание
12.02.1878
Муж: Zacharias Nicholas D
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1881
Дочь: Klippenstein (Zacharias) Katharina
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Рождение ребёнка
24.07.1882
Сын: Zacharias Johann
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Рождение ребёнка
19.03.1885
Сын: Zacharias David
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Рождение ребёнка
16.09.1891
Дочь: (Zacharias) Anna
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Zacharias Franz
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Zacharias Jacob
Отец ребёнка: Zacharias Nicholas D
Смерть
31.01.1920