Ларина Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Ларина) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Андреевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно