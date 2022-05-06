Ларина Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ларина) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Андреевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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