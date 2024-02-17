Закалюжная Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Масальская Прасковья Ионовна
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закалюжный Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиченко Ольга Ионовна
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь неизв Ионовна
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закалюжный Панкрат Ионович
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закалюжный Алексей Ионович
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запрягайло Мотя Ионовна
Отец ребёнка: Закалюжный Ион
Смерть
Неизвестно