Закалюжная Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалюжная Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Масальская Прасковья Ионовна

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закалюжный Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиченко Ольга Ионовна

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь неизв Ионовна

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закалюжный Панкрат Ионович

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закалюжный Алексей Ионович

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запрягайло Мотя Ионовна

Отец ребёнка: Закалюжный Ион

Смерть
Неизвестно
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