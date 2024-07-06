Шевченко Роман Павлович
Место рожденияУкраина
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шевченко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Давыд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шевченко Осип (Иосиф) Романович
Мать ребёнка: не указана
Переселился вместе с отцом в 1909 году в Томскую губернию. По переписи 1917 года проживал в Баевском районе пос. Киевский.
Смерть
Неизвестно