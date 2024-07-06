Шевченко Роман Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Роман Павлович

Шевченко Роман Павлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шевченко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Давыд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шевченко Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Масловка, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шевченко Осип (Иосиф) Романович

Мать ребёнка: не указана

Масловка, Київська область
Переселился вместе с отцом в 1909 году в Томскую губернию. По переписи 1917 года проживал в Баевском районе пос. Киевский.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.