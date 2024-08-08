Яковлев Иван Модестов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван Модестов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.02.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.02.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чаходки

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