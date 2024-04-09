Кислов Федор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Кислов Денис Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Андрей Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна