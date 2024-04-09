Кислов Федор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Федор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Кислов Денис Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кислов Василий Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Андрей Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

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