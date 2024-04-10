Довгард (Довгард) Рахиль Иосифовна
Место рождения
Дата рождения13.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897
Отец: Довгард Йосель Залманович
Мать: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
01.09.1921
Дочь: Иодко Бася Львовна
Отец ребёнка: Каспин Лев Абрамович
Развод
Неизвестно
Муж: Каспин Лев Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каспин Лев Абрамович
Смерть
Неизвестно