Довгард (Довгард) Рахиль Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард (Довгард) Рахиль Иосифовна

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897

Отец: Довгард Йосель Залманович

Мать: Довгард Лия Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1921

Дочь: Иодко Бася Львовна

Отец ребёнка: Каспин Лев Абрамович

Развод
Неизвестно

Муж: Каспин Лев Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каспин Лев Абрамович

Смерть
Неизвестно
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