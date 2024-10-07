Клюкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиПосле 09.12.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 14.11.1911
Жена: Клюкина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.11.1911
Мать ребёнка: Клюкина Дарья Фёдоровна
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1913
Дочь: (Клюкина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Дарья Фёдоровна
Смерть
После 09.12.1913