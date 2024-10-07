Клюкин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

После 09.12.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 14.11.1911

Жена: Клюкина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Дарья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1913

Дочь: (Клюкина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Дарья Фёдоровна

Смерть
После 09.12.1913

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