Баранникова (Бородай) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Бородай) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Дудакова (Баранникова) Раиса Марковна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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