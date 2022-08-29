Баранникова (Бородай) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Дудакова (Баранникова) Раиса Марковна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан