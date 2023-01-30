Филипп Семенов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Байдуши Табанары Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Конрат Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно