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Филипп Семенов

Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1825 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Байдуши Табанары Семен

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Конрат Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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