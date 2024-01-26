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(Ермошкин) Гликерия Андреев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.05.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906 ст.

Отец: Ермошкин Андрей Константинов

Мать: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
10.05.1906 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Павел Емельянов Паркаев и села Новых Маклауш крестьянина Константина Семенова Ермошкина, дочь девица Агафья.
Смерть
Неизвестно

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