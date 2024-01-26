(Ермошкин) Гликерия Андреев
Место рождения
Дата рождения09.05.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906 ст.
Отец: Ермошкин Андрей Константинов
Мать: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
10.05.1906 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Павел Емельянов Паркаев и села Новых Маклауш крестьянина Константина Семенова Ермошкина, дочь девица Агафья.
Смерть
Неизвестно