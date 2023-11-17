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Евгения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Романишин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Романишин Иван Иванович

Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романишин Иоанн Петрович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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