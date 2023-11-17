Евгения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Романишин Даниил Иванович
Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Романишин Иоанн Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно