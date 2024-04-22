Ермошкин Трофим Андреев
Место рождения
Дата рождения20.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900 ст.
Отец: Ермошкин Андрей Константинов
Мать: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36
Крещение
23.07.1900 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36 Восприемники: Того же села крестьянин Павел Емельянов и того же села крестьянина Василия Иосифова жена Параскева Макарова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Михайлов
Смерть
Неизвестно