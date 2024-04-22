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Ермошкин Трофим Андреев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900 ст.

Отец: Ермошкин Андрей Константинов

Мать: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36
Крещение
23.07.1900 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36 Восприемники: Того же села крестьянин Павел Емельянов и того же села крестьянина Василия Иосифова жена Параскева Макарова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Михайлов

Смерть
Неизвестно
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