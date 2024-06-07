Дресвяников Семен Осипович 1695 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Семен Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Дресвяников Осип Трофимович

Мать: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимонова (Дресвяникова) Домника Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дресвяников Мокий (Моисей) Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Дресвянников Антон Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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