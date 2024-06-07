Дресвяников Семен Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимонова (Дресвяникова) Домника Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дресвяников Мокий (Моисей) Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Дресвянников Антон Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно