Василий Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Ефрем Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Дарья Федотова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Меланья Васильева
Мать ребёнка: Дарья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Дарья Федотова
Смерть
Неизвестно