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Василий Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Ефрем Максимов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Дарья Федотова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Меланья Васильева

Мать ребёнка: Дарья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Дарья Федотова

Смерть
Неизвестно

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