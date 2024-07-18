Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1755 и 1760 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вастрюха Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1783

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Вастрюха Петр Иванович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агапия Петровна

Отец ребёнка: Вастрюха Петр Иванович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1831

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