Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1783
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Вастрюха Петр Иванович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агапия Петровна
Отец ребёнка: Вастрюха Петр Иванович
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1831