Смирнов Павел Петрович 1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Павел Петрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 1842 ст.

умер Неизвестно

Отец
Смирнов Пётр Иванович1809 ст. г.р.
Мать
Смирнова Юлиана Ивановна1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Смирнов Пётр Иванович

Мать: Смирнова Юлиана Ивановна

По данным РС, на 16.04.1858 ему 16 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Смерть
Неизвестно

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