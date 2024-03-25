Афанасьев Павел Олегович
Место рожденияРеспублика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Дата рождения25.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1979
Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
12.08.2005
Дочь: Афанасьева Юлия Павловна
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Владимировна
Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.08.2005
Дочь: Афанасьева Полина Павловна
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Владимировна
Ухта Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно