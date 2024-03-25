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Афанасьев Павел Олегович

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Место рождения

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт

Дата рождения

25.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1979

Отец: Афанасьев Олег Арсентьевич

Мать: Афанасьева Нина Зигмундовна

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
12.08.2005

Дочь: Афанасьева Юлия Павловна

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Владимировна

Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.08.2005

Дочь: Афанасьева Полина Павловна

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Владимировна

Ухта Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Анна Владимировна

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