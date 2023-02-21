Орлов Тихон Деич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Тихон Деич

Орлов Тихон Деич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Орлов Дей Степанович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close