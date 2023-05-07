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Коконина Жанна Евгеньевна
Коконина Жанна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1989
Пол
Женский
Отец
Коконин Евгений Владимирович
Мать
Коконина (Паклянова) Ольга Владимировна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1989
Отец:
Коконин Евгений Владимирович
Мать:
Коконина Ольга Владимировна
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