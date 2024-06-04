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Бабин Иван Викулов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Бабин Викул Козьмин

Мать: Бабина Васса Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Агафья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Бабин Федор Иванов

Мать ребёнка: Бабина Агафья Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Бабин Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Бабина Агафья Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1904

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