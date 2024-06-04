Бабин Иван Викулов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Бабин Викул Козьмин
Мать: Бабина Васса Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Агафья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Бабин Федор Иванов
Мать ребёнка: Бабина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Бабин Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Бабина Агафья Иванова
Смерть
После 1904