Ляпустин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.
Дочь: Ляпустина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна
Рождение ребёнка
21.11.1896 ст.
Сын: Ляпустин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна
Восприемник
01.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Андреевич Шабанов
Рождение ребёнка
02.03.1908 ст.
Сын: Ляпустин Василий Иванович
Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно