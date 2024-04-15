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Ляпустин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.

Дочь: Ляпустина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна

Рождение ребёнка
21.11.1896 ст.

Сын: Ляпустин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
01.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Андреевич Шабанов
Рождение ребёнка
02.03.1908 ст.

Сын: Ляпустин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ляпустина Мария Мироновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпустина Мария Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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